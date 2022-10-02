Аким Актюбинской области Тугжанов: «На реконструкцию стадиона нужно 5 миллиардов тенге, сейчас на это денег у нас нет»

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов прокомментировал реконструкцию Центрального стадиона в городе Актобе.

– Стадион я посмотрел, ремонт там действительно нужно делать. На реконструкцию нужно 5 миллиардов тенге, сейчас на это денег у нас нет. Поэтому эти работы проведем на следующий год.

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