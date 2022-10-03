Председатель правления «Актобе» Хамбаров о «проделках» «Астаны»: «Добавить к своему высказыванию мне нечего»

Председатель правления ФК «Актобе» Руслан Хамбаров прокомментировал итоги 21-го тура КПЛ в беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан.

⁃ Руслан Геннадьевич, перед прошедшим туром вы заявили, что до вас информация о проделках вашего прямого конкурента за чемпионство. Можете конкретизировать, что вы имели ввиду?

⁃ Добавить к своему высказыванию мне нечего. У меня нет точных фактов, за руку я никого не ловил. До меня дошли слухи или разговоры об определенных нечестных действиях. Называть клуб или конкретных людей опять таки я не буду. Каждый поймет мое высказывание, как он считает нужным.

⁃ При этом «Актобе» вчера сам потерял очки, как и «Астана»

⁃ Да, мы абсолютно по делу вчера уступили – из-за своих ошибок. Претензий к судьям или кому-то другому у нас нет. Как вы видели и «Астана» могла вчера проиграть и в результате потеряла очки. Каких-то необычных или странных действий в этом матче я не увидел.

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