Председатель правления «Актобе» Хамбаров: «Если будет беспредел, я за словом в карман не полезу!»

Председатель правления ФК «Актобе» Руслан Хамбаров в своем Instagram намекнул на нечестные методы борьбы в КПЛ.

«Только что до меня дошла информация о проделках нашего прямого конкурента! Ребята, завязывайте! Грош цена будет вашему чемпионству!

Если будет беспредел, я за словом в карман не полезу!», – написал Хамбаров (пунктуация и орфография сохранены).

Напомним, за шесть туров до окончания КПЛ-2022 «Актобе» опережает «Астану» на пять очков, а «Тобол» – на 7.

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