Жерар Гоу раскритиковал судейство в матче с «Акжайыком»

Форвард «Актобе» Жерар Гоу прокомментировал поражение «Акжайыку» (1:3) в 21-м туре КПЛ.

– Конечно, мы разочарованы этой игрой. Мы приехали в Уральск, чтобы выиграть и набрать три очка. Но все пошло против нас. В первом тайме у нас было два шанса. Игрок «Акжайыка» должен был получить красную карточку, но судья не посмотрел VAR. Что ж, это жизнь, это футбол. Мы будем бороться до самого конца, несмотря на этот результат. Мы возвращаемся в Актобе, заработав 0 очков. Мы не рады этому и будем работать. Подойдем к следующей игре в хорошей форме.

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