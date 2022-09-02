Габышев о новой позиции на поле: «Стараюсь выполнять установки тренера»

Защитник «Астаны» Михаил Габышев подвел итоги матча против «Мактаарала» и рассказал о том, каково ему было сыграть на новой для себя позиции: «Игра сложилась непросто, хотя мы имели в первом тайме хорошие моменты, но не получалось забить. Понимали, что нужно атаковать, но и не забывать про опасные контратаки гостей, в конце матча у Бруно был опасный момент, он не реализовал его и хорошо, что в концовке игры мы смогли. Самое главное, что выполнили задачу на данный матч и прошли в полуфинал. Что касается игры на позиции центрального защитника, конечно, нелегко, но я стараюсь выполнять все установки тренера»

«Астана» выиграла со счетом 1:0, тем самым вышли в полуфинал Кубка, где сыграют с «Ордабасы».

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