Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области. Он – председатель фонда, спонсирующего «Астану»

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области.

За его кандидатуру отдали голос 104 депутата областных маслихатов из 160.

Тугжанов – председатель фонда поддержки спорта SportQory, в структуру которого входят ФК и ПБК «Астана», «Барыс» и велокоманда Astana Qazaqstan Team.

«Астана» и «Актобе» – главные претенденты на роль чемпиона страны по футболу в текущем сезоне, клуб из Западного Казахстана в настоящий момент возглавляет таблицу.

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