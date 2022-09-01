Андрей Феропонтов о проигрыше «Астане»: «Я считаю, что мы достойно выглядели»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Феропонтов прокомментировал поражение от «Астаны» (0:1) в четвертьфинале Кубка Казахстана.

– Тяжело комментировать, когда на последних минутах пропускаешь мяч. Как бы принять это поражение... Я считаю, что мы достойно выглядели. Мы уступили в равной игре хорошему сопернику, который ставит себе задачи большие, и в чемпионате, и в Кубке.

Я горд за свою команду, за то, как они показали себя на поле. Как они выполнили тот план, который мы наметили. Поздравляю «Астану» с победой, а своих ребят хотел бы поблагодарить!

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