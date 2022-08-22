Кекер о матче с «Аксу»: «Была очень интересная и боевая игра»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал победу в матче 13-го тура чемпионата Казахстана против «Аксу» (2:1)

– Хотел бы поздравить всех поклонников казахстанского футбола с возобновлением чемпионата. Мы целых два месяца ждали матчей чемпионата, и наконец-то этот период настал. Как вы могли заметить по сегодняшней игре, каждое очко дается с большим трудом. Поздравляю наших болельщиков, нашу команду с очень важной победой. В дальнейшем желаю «Аксу» удачи и побед. Летом команда усилилась, пришли качественные футболисты, но, наверное, новым игрокам нужно время на адаптацию. В целом сегодня была очень интересная и боевая игра, которая держала всех в напряжении до последних секунд.

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