КДК КФФ оштрафовал «Ордабасы» за бросание болельщиками камней, «Акжайык» за отсутствие врача

2 августа 2022 года прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.

По итогам заседания приняты следующие решения:

Кубок Казахстана

«Аксу» – «Кайрат»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кайрат» Ульянова В. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 1 августа 2022 года

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании оскорбительных кричалок в адрес официальных лиц матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

«Ордабасы» – «Атырау»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в бросании бутылок и камней в сторону ассистентов, скандировании оскорбительных кричалок в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Ордабасы» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Ордабасы» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

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«Мактаарал» – «Тобол»

За нарушение подпункта 4.32.7 пункта 4.32, подпункта 8.4.3. пункта 8.4 Регламента розыгрыша Кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2022 года, выразившееся в отсутствии электронного табло замен, запасных ворот, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента, ФК «Мактаарал» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Мактаарал» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

«Кызыл Жар СК» – «Акжайык»

За нецензурные выражения в отношении официальных лиц матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента президента футбольного клуба «Кызыл Жар СК» Лория Г.О. наложить штраф в размере 200 МРП. Лория Г.О. оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

«Актобе» – «Тараз»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурной брани в адрес официальных лиц матча после финального свистка, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Актобе» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Актобе» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

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«Кайсар» – «Каспий»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Кайсар» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Кайсар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

Вторая лига

«Алтай ВКО» – «Кызыл Жар СК М»

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кызыл Жар СК» Мираса Ж. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 31 июля 2022 года

«Каспий М» – «Aqtobe City»

За неявку команды «Aqtobe City» на матч 30.07.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Aqtobe City» поражение со счетом 0:3 в матче Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй Лиги между командами «Каспий» и «Aqtobe City».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Aqtobe City» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Aqtobe City» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

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«Тараз М» – «Окжетпес М»

За неспортивное поведение, выразившееся в попытке физического воздействия на официальное лицо матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента тренера команды «Тараз М» Турсунбаева К. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 30 июля 2022 года

«Актобе М» – «Академия Онтустик М»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Академия Онтустик» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Академия Онтустик» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно

«Академия 05» – «Акжайык М»

За нарушение Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди клубов Второй Лиги на 2022 год, выразившееся в отсутствии врача команды, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента, на ФК «Акжайык» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Акжайык» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

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