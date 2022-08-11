Абикен стал игроком блогерской команды SD Family

Казахстанский футболист Айбол Абикен будет выступать за любительскую команду блогеров SD Family.

Айбол примет участие уже в следующем матче против ФК STARMIX, который состоится 13 августа на стадионе «Астана Арена».

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Напомним, в начале мая стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. В допинг-пробе был обнаружен милдронат. В итоге он получил четыре года дисквалификации.

Нынешний сезон хавбек проводил в аренде в «Аксу», правами на игрока владеет «Кайрат».

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе