Хосе Канте близок к уходу с «Кайрата»

31-летний нападающий сборной Гвинеи Хосе Канте близок к уходу из алматинского «Кайрата», передает Sports.kz.

Лидер атаки «желто-черных» пропустил последние пять матчей против «Аксу» (3:2), «Кишварды» (0:1), «Аксу» (1:1), «Ордабасы» (3:1) и «Атырау» (3:0).

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О возможном уходе Канте из «Кайрата» сообщил главный тренер алматинцев Кирилл Кекер.

«На данный момент его нет в расположении команды. Ждите официальной информации от клуба о том, продолжит или не продолжит он выступать за нас», — сказал Кекер после матча с «Атырау».

В текущем сезоне Хосе Канте провел за «Кайрат» 14 матчей, в которых забил 6 голов и выполнил 1 ассист.

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