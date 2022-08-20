«Кайрат» на первом месте по посещаемости в первой половине КПЛ

Стала известна самая посещаемая команда первой половины КПЛ.

Самым посещаемой командой с учетом домашних и выездных матчей стал «Кайрат», матчи которого посетили 70 807 зрителей.

А самой посещаемой домашней командой стал «Актобе» – 34 700 зрителей.

Всего 104 матча весенне-летней части Премьер-лиги посетили 316 887 зрителей, что в среднем составляет 3 047 зрителей за игру. Самым посещаемым матчем стала игра «Актобе» – «Астана» (13 400 зрителей). Матч между «Ордабасы» – «Аксу» прошел без зрителей.

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Посещаемость клубов (дом + выезд):

1. «Кайрат» — 70 807 зрителей (в среднем 4 720 зрителей);

2. «Актобе» — 67 780 (4 519);

3. «Астана» — 66 200 (4 413);

4. «Ордабасы» — 53 300 (3 553);

5. «Тобол» — 51 580 (3 439);

6. «Тараз» — 48 050 (3 203);

7. «Атырау» — 45 150 (3 010);

8. «Каспий» — 43 600 (2 907);

9. «Шахтер» — 39 200 (2 613);

10. «Аксу» — 33 280 (2 219);

11. «Акжайык» — 29 100 (2 079);

12. «Туран» — 27 700 (1 979);

13. «Мактаарал» — 29 424 (1 962);

14. «Кызыл-Жар» — 28 603 (1 907).

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Посещаемость домашних матчей:

1. «Актобе» — 34 700 зрителей (в среднем 5 783 зрителя);

2. «Кайрат» — 39 507 (4 390);

3. «Ордабасы» — 38 000 (4 222);

4. «Тараз» — 23 300 (3 883);

5. «Атырау» — 30 650 (3 406);

6. «Астана» — 27 000 (3 375);

7. «Аксу» — 23 280 (3 326);

8. «Шахтер» — 20 000 (2 857);

9. «Каспий» — 19 900 (2 488);

10. «Тобол» — 19 700 (2 463);

11. «Туран» — 16 500 (1 833);

12. «Акжайык» — 7 600 (1 520);

13. «Мактаарал» — 8 000 (1 333);

14. «Кызыл-Жар» — 8 750 (1 250).

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