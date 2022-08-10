Ангелина Лукас сразится за титул чемпиона UBO International

Казахстанка Ангелина Лукас 17 сентября проведет бой за вакантный титул UBO International в наилегчайшем весе.

Поединок состоится в Алматы, имя соперницы пока не называется.

У Лукас в профи карьере лишь один бой, в котором она одержала победу решением судей над украинкой Светланой Василевской.

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