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КЧМ-2025: кто выживет в первом раунде плей-офф по мнению Olimpbet

На Клубном чемпионате мира стартует 1/8 финала, и уже в первых матчах хватает интриг. Болельщиков ждет классическая европейская дуэль и горячее противостояние двух знакомых до боли бразильских клубов.

«Бенфика» (Португалия) – «Челси» (Англия). 29 июня, 01:00 (время Астаны)

Одним из первых на стадии 1/8 финала состоится противостояние двух европейских команд – «Бенфики» и «Челси». Эксперты Olimpbet явным фаворитом этой пары считают лондонцев, чьи шансы на выход в следующий раунд турнира оцениваются примерно в два раза выше.

Между тем, «аристократы» заняли только второе место в группе D, тогда как «орлы» стали победителями квартета С, опередив там «Баварию» и оставив за бортом Клубного чемпионата мира аргентинскую «Боку Хуниорс».

На групповом этапе «Бенфика» не только набрала больше очков, чем «Челси», но и чаще забивала (9-6), попадала в створ ворот и подавала угловые (в среднем 5,67 против 5.33). При этом португальцы реже англичан пропускали (2-3).

Однако у лиссабонцев очень плохая статистика личных взаимоотношений с клубом из Лондона. Все три матча в истории их противостояния завершились в пользу представителя АПЛ.

Впрочем, перед недавней дуэлью с «Баварией» у «Бенфики» был вообще ужасающий баланс – ноль побед в 13 встречах. Но португальцы сумели прервать эту полосу неудач и обыграли немцев! Так почему бы им не проделать то же самое в сражении с англичанами?

И все же аналитики Olimpbet склоняются к тому, что путевка в четвертьфинал КЧМ достанется «Челси». А наиболее вероятный автор гола в матче на арене «Банк оф Америка» в Шарлотте – это атакующий полузащитник «синих» Коул Палмер.

К слову, на групповом турнире Палмер не смог отличиться ни разу, а одну из игр вообще пропустил.

«Палмейрас» (Сан-Паулу, Бразилия) – «Ботафого» (Рио-де-Жанейро, Бразилия). 28 июня, 21:00

В принципиальнейшем сражением двух бразильских клубов эксперты Olimpbet отдают предпочтение коллективу из Сан-Паулу, хотя и не считают его безоговорочным фаворитом.

Обе команды не без труда преодолели групповой барьер, при этом оставив без плей-офф по одному грозному противнику. «Палмейрас» лишил места в 1/8 финала «Порту», а «Ботафого» отправил домой «Атлетико», хотя и проиграл мадридцам в очном матче.

К тому же клуб из Рио-де-Жанейро сотворил одну из главных сенсаций КЧМ-2025 – одержал победу над свежеиспеченным триумфатором Лиги чемпионов ПСЖ.

Соперники, понятное дело, довольно часто выясняют отношения между собой. Только за последний год они встречались друг с другом пять раз – трижды в рамках национального первенства Бразилии, а также провели двухраундовую дуэль в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Что важно, «Ботафого» ни разу не уступил в этих матчах, одержав три победы при двух ничейных исходах. Однако сейчас аналитики Olimpbet больше верят в «Палмейрас», полагая, что «зелено-белые» обязательно забьют в ворота «одинокой звезды».

Достаточно серьезное предпочтение эксперты отдают команде из Сан-Паулу и по угловым, которых ожидается не менее девяти.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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