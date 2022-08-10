Тяжеловес Гассиев о Головкине: «Он удивляет дисциплиной и трудолюбием»

Чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о совместных тренировках с Геннадием Головкиным:

«Я рад, что тренировался вместе с Геной. Он мне тогда очень много подсказывал, да и сейчас подсказывает. Мы всегда на связи, и он очень много помогал мне во время спаррингов, во время тренировок, рабочего процесса. Я видел много его спаррингов, смотрел, как он относится к тренировочному процессу. Много у него перенял. За что ему огромное спасибо.

Он удивляет дисциплиной и трудолюбием. Он был самым старшим в зале, но всегда делал все больше всех. Первым бегал, первым ускорение прибегал, больше всех подтягивался. Был примером для всех нас».

Головкин свой следующий бой проведет 17 сентября в Вегасе против Сауля Канело Альвареса.

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