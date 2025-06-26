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«Ювентус» – «Ман Сити»: на кого ставят бетторы BETCITY

В ночь на 27 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира встретятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра начнется в 00:00 по времени Астаны.

Обе команды набрали по шесть очков и гарантировали себе участие в плей-офф. «Ювентус» возглавляет таблицу группы G, опережая «Сити» по количеству забитых мячей.

Команда, которая финиширует на втором месте в группе, рискует попасть в 1/8 финала на «Реал». «Ювентусу» для сохранения первой строчки достаточно ничьей в последнем туре. «Сити» нужно побеждать, чтобы обойти туринцев в итоговой таблице.

Соперники встречались в минувшем сезоне на общем этапе Лиги чемпионов. Итальянский клуб победил со счетом 2:0.

Аналитики BETCITY считают фаворитом матча «Ман Сити». На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагают кэф 1.90, на успех «Ювентуса» дают 4.40, ничья идет за 3.70.

Для тех, кто не считает разницу в силе команд настолько большой, хорошим вариантом для ставки смотрится непроигрыш туринцев за 1.96. 

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.90, на тотал меньше 2.5 предлагают 1.96.

Вероятность обмена голами оценивается в 1.76, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 2.06.

Игроки BETCITY разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 37% от всех ставок на исход отдано на победу «Ман Сити», на «Ювентус» пришлось 30%, на ничью – 33%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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