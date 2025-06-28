Топурия – Оливейра: игроки BETCITY назвали фаворита главного боя UFC 317

В ночь на 29 июня состоится турнир UFC 317, в главном поединке которого за вакантный титул в легком весе подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Бойцы сразятся за пояс, оставленный перешедшим в полусредний дивизион Исламом Махачевым.

Топурия – бывший чемпион организации в полулегком весе. Испанец завоевал титул в поединке с Алексом Волкановски в феврале 2024 года, а спустя несколько месяцев защитил его в бою с Максом Холлоуэем. В обоих случаях Топурия нокаутировал оппонентов.

В марте 2025 года Илия объявил о переходе в легкий вес. К бой с Оливейрой он подходит с рекордом 16-0. В 14 поединках 28-летний атлет победил досрочно – 6 нокаутов, 8 сабмишенов.

У Оливейры есть шанс вновь стать чемпионом UFC. В 2021 году он победил Майкла Чендлера в бою за вакантный пояс, после чего провел одну успешную защиту, а в мае 2022-го не уложился в лимит весовой категории и, несмотря на победу над Джастином Гэтжи, был лишен пояса. В октябре 2022 года бразилец получил возможность вернуть титул, но проиграл Махачеву.

За карьеру в ММА 35-летний спортсмен выиграл 35 боев при 10 поражениях, один его поединок был признан несостоявшимся. 31 раз он побеждал досрочно.

Топурия – фаворит боя с Оливейрой. На победу экс-чемпиона полулегкого дивизиона дают 1.22, на бразильца предлагают 4.60, на ничью – 70.0.

На досрочную победу испанского бойца дают 1.36, на выигрыш нокаутом – 1.67, приемом – 6.30.

Досрочный успех Оливейры можно взять за 6.60, на нокаут в его исполнении предлагают 13.0, на победу сабмишеном – 9.50.

Игроки BETCITY отдают небольшое предпочтение Оливейре. На победу Чарльза отдано 57% от всех ставок на исход, 42% ушло на Топурию, 1% – на ничью.

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