Реклама
0

Топурия – Оливейра: игроки BETCITY назвали фаворита главного боя UFC 317

В ночь на 29 июня состоится турнир UFC 317, в главном поединке которого за вакантный титул в легком весе подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Бойцы сразятся за пояс, оставленный перешедшим в полусредний дивизион Исламом Махачевым.

Топурия – бывший чемпион организации в полулегком весе. Испанец завоевал титул в поединке с Алексом Волкановски в феврале 2024 года, а спустя несколько месяцев защитил его в бою с Максом Холлоуэем. В обоих случаях Топурия нокаутировал оппонентов.

В марте 2025 года Илия объявил о переходе в легкий вес. К бой с Оливейрой он подходит с рекордом 16-0. В 14 поединках 28-летний атлет победил досрочно – 6 нокаутов, 8 сабмишенов.

У Оливейры есть шанс вновь стать чемпионом UFC. В 2021 году он победил Майкла Чендлера в бою за вакантный пояс, после чего провел одну успешную защиту, а в мае 2022-го не уложился в лимит весовой категории и, несмотря на победу над Джастином Гэтжи, был лишен пояса. В октябре 2022 года бразилец получил возможность вернуть титул, но проиграл Махачеву.

За карьеру в ММА 35-летний спортсмен выиграл 35 боев при 10 поражениях, один его поединок был признан несостоявшимся. 31 раз он побеждал досрочно.

Топурия – фаворит боя с Оливейрой. На победу экс-чемпиона полулегкого дивизиона дают 1.22, на бразильца предлагают 4.60, на ничью – 70.0.

На досрочную победу испанского бойца дают 1.36, на выигрыш нокаутом – 1.67, приемом – 6.30.

Досрочный успех Оливейры можно взять за 6.60, на нокаут в его исполнении предлагают 13.0, на победу сабмишеном – 9.50.

Игроки BETCITY отдают небольшое предпочтение Оливейре. На победу Чарльза отдано 57% от всех ставок на исход, 42% ушло на Топурию, 1% – на ничью.

BETCITY дарит всем новым игрокам 3000 тенге за идентификацию! Регистрируйся с промокодом 3000BET и забирай бонус!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
КЧМ-2025: кто выживет в первом раунде плей-офф по мнению Olimpbet
сегодня, 09:50Реклама
Асхат Тагыберген – о завершении карьеры и шансах «Тобола» на чемпионство для Olimpbet
вчера, 13:48Реклама
«Ювентус» – «Ман Сити»: на кого ставят бетторы BETCITY
26 июня, 11:44Реклама
Стали известны детали проведения второго сезона крупнейшего казахстанского турнира по CS2 – MySkill Pro League by Olimpbet
26 июня, 08:15Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Интер» – «Ривер Плейт» и «Урава» – «Монтеррей».
25 июня, 12:33Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
24 июня, 13:12Реклама
«Бенфика» – «Бавария»: игроки BETCITY назвали наиболее вероятный исход матча
24 июня, 12:59Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КЧМ-2025 в группе С: «Бенфика» – «Бавария» и «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»
24 июня, 10:55Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи третьего тура КЧМ-2025 между «Интером» из Майами против «Палмейраса» и «Атлетико» против «Ботафого»
23 июня, 12:06Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КЧМ-2025 с участием «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити»
22 июня, 13:55Реклама