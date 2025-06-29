Бетторы BETCITY ставят на «Челси» в матче плей-офф КЧМ с «Бенфикой»

В ночь на 29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся «Бенфика» и «Челси». Игра начнется в 01:00 по времени Астаны.

«Бенфика» стала первой в группе С, хотя до старта КЧМ не котировалась фаворитом квартета. В последнем туре лиссабонцы одолели «Баварию» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Бока Хуниорс» (2:2) и победили «Окленд» (6:0).

«Челси» занял вторую строчку в группе D. Лондонцы не испытали серьезных проблем с «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Эсперансом» (3:0), но в матче с равным по силе соперником проиграли – «Фламенго» со счетом 1:3.

Аналитики BETCITY считают фаворитом встречи «Челси». На выход английской команды в четвертьфинал предлагают кэф 1.62, на успех португальцев дают 2.38.

На победу команды Энцо Марески в основное время предлагают кэф 2.20, на триумф «Бенфики» и ничью дают по 3.50.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 2.02, на тотал меньше 2.5 – за 1.84. Вероятность обмена голам оценивается в 1.79, противоположный исход «Обе забьют: нет» идет за 2.02.

Игроки BETCITY ставят на «Челси». На победу лондонцев в основное время матча отдано 68% от всех ставок на исход, на «Бенфику» отдано 12%, на ничью – 20%.

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