Головкин о завершении карьеры: «У меня большие планы, я должен отбоксировать в любимом Казахстане»

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) намерен провести бой на родине, об этом он сообщил в интервью Compas On The Beat, отвечая на вопрос об окончании карьеры:

«У меня большие планы на будущее, с кем, как и где боксировать. У меня есть мой любимый Казахстан, где я считаю, что должен отбокировать! Так что впереди большие планы»

Пока Головкин провел лишь один профи бой в Казахстане, когда в 2010 году в Астане нокаутировал в третьем раунде колумбийца Нильсона Тапию.

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