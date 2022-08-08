Головкин о бонусах за бой с Канело: «Победа сделает тебя величайшим»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) рассказал о бонусах, которые получит победитель боя с Саулем «Канело» Альваресом (57-2-2, 39 КО):

«Я думаю, победа в трилогии сделает тебя величайшим и даст больше бонусов твоему достижению в карьере, твоему имени. Сделает его более ярким на долгое время».

Третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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