Аналитика Olimpbet на матчи 1/8 финала КЧМ-2025 «Интер Майами» – ПСЖ и «Фламенго» – «Бавария»

Месси сыграет против своего бывшего клуба

ПСЖ (Франция) – «Интер Майами» (США). 29 июня, 21:00 (время Астаны)

Вне всяких сомнений, одна из наиболее привлекательных пар в первом раунде плей-офф КЧМ-2025. Эксперты Olimpbet видят парижский клуб безоговорочным фаворитом: его шансы на выход в четвертьфинал турнира в 11 с лишним раз выше.

ПСЖ лидирует в списке претендентов на победу во всем чемпионате. В то время как команда Лионеля Месси считается главным аутсайдером турнира.

«Интер» вполне мог избежать встречи с «Сен-Жермен» в 1/8-й. В матче группового этапа с «Палмейрасом» американцы вели 2:0, и если бы победили, то заняли первое место в квартете А. В таком случае в плей-офф их ждала бы вторая команда четверки В – «Ботафого».

Но клуб из Майами дважды пропустил в последние десять минут игры, отдав бразильцам первенство в таблице. И теперь болельщики станут свидетелями схватки Лионеля Месси со своим бывшим клубом.

ПСЖ очень уверенно стартовал в КЧМ: разгромил 4:0 «Атлетико», затем уступил 0:1 «Ботафого» и скромно выиграл у главного аутсайдера группы «Сиэтла» – 2:0.

Американцы пока не потерпели ни одного поражения на турнире. Правда, и победа у них всего одна – над «Порту» (2:1). А с «Аль-Ахли» и «Палмейрасом» «Интер» расписывал мировую – 0:0 и 2:2 соответственно.

Кроме того, ПСЖ и в створ ворот бил чаще (в среднем – 6,67 ударов в створ за матч против 4,67), и угловых подал больше (21-12). А по владению мячом с «Сен-Жермен» на КЧМ-2025 вообще никто не может сравниться, у парижан он находится более 75 % игрового времени. Этот показатель у клуба из Майами – 53 %.

Почти все, конечно, говорит в пользу ПСЖ – и статистика выступлений на турнире, и более сбалансированный состав. Однако французам ни в коем случае нельзя забывать о пресловутом факторе Месси – легенды, которая за свою блистательную карьеру едва ли не в одиночку вытаскивала множество матчей.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в благоприятном исходе для «Пари Сен-Жермен», полагая, что триумфатору Лиги чемпионов по силам не просто выиграть, а победить с форой. И забить при этом не менее трех мячей.

«Фламенго» (Бразилия) – «Бавария» (Германия). 30 июня, 01:00

В споре самых титулованных клубов своих стран – «Фламенго» и «Баварии» – эксперты Olimpbet считают мюнхенцев явными фаворитами противостояния.

Команды уверенно преодолели групповой барьер КЧМ-2025, гарантировав путевки в плей-офф по итогам двух туров. Поэтому в третьем и те, и другие играли уже не на полную мощь.

«Фламенго» поделил очки с «Лос-Анджелесом» (1:1), чего вполне хватило для первого места в четверке D. А «Бавария» впервые в истории проиграла «Бенфике» (0:1), финишировав в квартете С на второй позиции.

У «красной машины» – пока самая крупная победа на этом чемпионате: десять безответных мячей в ворота новозеландского «Окленда». Но затем атакующий запал мюнхенцев угас, и если «Боке» они еще забили дважды, то «Бенфике» – ни разу.

Любопытно, что эти соперники, хотя и неоднократно участвовали в битвах за Межконтинентальный кубок, между собой прежде никогда не встречались.

Аналитики Olimpbet полагают, что первая очная битва этих противников, скорее всего, останется за «Баварией». При этом чемпион Германии вспомнит, как забивать, и сделает это в матче с «Фламенго» не менее двух раз. А наиболее вероятным автором года называется английский бомбардир мюнхенской команды Харри Кейн.