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Асхат Тагыберген – о завершении карьеры и шансах «Тобола» на чемпионство для Olimpbet

Пару недель назад ветеран казахстанского футбола объявил о завершении карьеры в сборной. Он продолжит выступление в КПЛ с костанайским «Тоболом». В интервью для Olimpbet Асхат поделился планами на сезон и на свое будущее, когда карьеру игрока придется завершить.

 В марте 2025 года Тагыберген перешел в «Тобол»: после ухода из сборной он планирует сконцентрироваться на выступлениях за клуб, а оставшееся время посвятить семье. В числе завоеванных титулов футболиста уже есть золотые медали Казахстанской Премьер-лиги и Суперкубок Казахстана в составе костанайского клуба. 

— Как оцениваете вероятность чемпионства «Тобола» по итогам этого сезона?

— Футбол — непредсказуемая игра, и говорить о каких-то процентах вероятности всегда сложно. Но с учетом нашей подготовки, настроя и силы команды, я уверен, что шансы у нас очень высокие. Главное — выкладываться в каждой игре и сохранять стабильность.

— Какие моменты считаете самыми яркими в своей карьере, что вспоминается в первую очередь?

— В первую очередь, конечно, победа в чемпионате Казахстана. Еще запомнился гол, который номинировали на премию Пушкаша. Это было невероятное чувство. Из сборной — яркие матчи с сильными соперниками, когда удалось проявить характер и сыграть на равных.

Также в интервью Асхат рассказал, почему уход из сборной считает правильным решением, что вспоминает о номинации на премию Пушкаша и зачем проходил обучение футбольному менеджменту.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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