Казахстанка Сатыбалдинова успешно прошла взвешивание перед боем за титул WBC

Казахстанка Аида Сатыбалдинова про прозвищу «Леди Спарта» (6-2-1, 2 КО), как и ее соперница Челси Андерсон (5-0, 2КО) успешно прошли процедуру взвешивания.

Обе спортсменки уложились в лимит категории 61,23 кг.

Бой состоится завтра утром по времени Нур-Султана. На конку будет стоять вакантный титул чемпиона WBC International в легком весе.

Свой последний бой Аида выиграла у гаитянки Джайки Павилус (3-6-1, 1 КО) решением судей. До этого июньского поединка у казахстанки был простой длиной в три года.

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