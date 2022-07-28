2-й раунд ЛК. Ответный матч. «Астана» дома сыграет с «Ракувом»

«Астана» в ответной встрече 2-го раунда Лиги конференций примет польский «Ракув». Игра пройдет на «Астана Арене» в 21:00 по Нур-Султану. Прямая трансляция запланирована на телеканале Qazsport.

Напомним, первый матч завершился крупной победой «Ракува» (5:0).

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