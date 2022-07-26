Шесть игроков не помогут «Ракуву» в ответном матче в Нур-Султане. Среди них Иви Лопес

Польский «Ракув» не сможет рассчитывать на нескольких своих футболистов в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций с «Астаной».

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Тренер команды из Ченстоховы Марек Папшун не взял в Нур-Султан дисквалифицированного за карточки Деяна Сореску и жалующихся на незначительные травмы Богдана Раковитана и лидера команды Ивана Лопеса. Дома также остались Томаш Петрашек, Марчин Цебуля и Анджей Невулис, так как из-за лечения травм ни один из них пока не выходил на игры Лиги конференций.

Напомним, «Ракув» на своем поле разгромил «Астану» (5:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций. Ответный матч «Астаны» и «Ракува» состоится в четверг, 28 июля, в столице Казахстана.

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