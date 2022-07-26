«Астана» – «Ракув»: где смотреть

«Астана» примет польский «Ракув» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Старт 28 июля в 21:00 по Нур-Султану.

Первая встреча завершилась победой «Ракува» (5:0).

Посмотреть матч можно будет по телеканалу Qazsport.

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