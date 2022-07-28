Тренер «Ракува» Папшун: «После 5:0 мы не потеряли мотивацию»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун на пресс-конференции прокомментировал предстоящий ответный матч Лиги конференций против «Астаны».

– Всех приветствую! Конечно, мы приехали сюда с небольшой разницей в силе, так как «Астана» тоже сильна. Я считаю, что завтрашняя встреча не будет легкой, потому что соперник очень сильный. Они будут стараться, чтобы не случилось такого счета, как – 5:0 в первой игре.

– «Ракув» выиграл 6 из своих 7 матчей. Это показывает «Астане», как «Ракув» играет в Европе и в Лиге.

– Конечно, в течение матча мы постараемся не пропустить ни одного гола, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд.

– Можно ли сказать, что ваша команда уже думает о следующем раунде, так как не все игроки приехали на эту игру?

– Мы не потеряли мотивацию. Они не приехали, потому что есть причины. Некоторые получили небольшие травмы, у кого-то карточки. Но несмотря на это, мы будем играть на всю силу.

– Как выглядит сегодняшний день для вас? Потому что ваша команда приехала сюда за два дня до матча.

– У нас сегодня будет тренировка. Команда освоилась в новом городе, немного погуляли. Посмотрели, что есть вокруг отеля, чтобы было время отдохнуть. Хотим во всю силу сыграть завтра.

– Между Польшей и Казахстаном разница в четыре часовых пояса. Тяжело ли было привыкнуть?

– Да, довольно тяжело было подготовиться. Поэтому мы приехали на день раньше, чтобы была возможность сегодня потренироваться и отдохнуть.

– У вас есть травмированные игроки в команде?

– В прошлом матче один из игроков получил травму. Сложно что-то сказать, сможет ли он играть в следующих играх. Дальше будет видно.

– Насколько ваша команда мотивирована к предстоящему матчу? Ведь в первой игре вы одержали уверенную победу со счетом – 5:0.

– У всей нашей команды есть одна цель – играть в групповом этапе Лиги Конференций. Мы идем к своей цели. Поэтому команда не испытывает проблем с мотивацией.

– Как вам дался перелет? Насколько тяжело было все организовать?

– В основном деталями занимались другие люди, которые более ответственны за это. Я должен знать куда мы летим, с кем мы играем, как все будет выглядеть. Поэтому я занимался такими вопросами, как адаптация игроков к другому часовому поясу. До этого наш другой тренер уже был здесь, проверил, как будет выглядеть отель, где игроки будут жить, и что есть вокруг. Из его приезда стало ясно, что Казахстан – развитая страна. И стало понятно, что нас здесь не ожидают какие-то проблемы.

– Будут ли завтра фанаты «Ракува» на стадионе? И насколько они важны для клуба?

– Люди, которые приезжают и поддерживают клуб – очень важны. Очень приятно, что даже журналисты сюда приехали из Польши. Нам, футболистам и тренерам очень важно знать, что нас будут поддерживать на стадионе.

– Известно, что матч пройдет на искусственном покрытии. Сыграет ли это свою роль в пользу «Астаны»?

– Это не будет сильной проблемой. Потому что раньше команда играла и тренировалась на искусственном газоне. Поэтому все будет отлично.

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