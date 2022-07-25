Чешская бригада будет судить ответный матч между «Астаной» и «Ракувом»

Чешская бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Астаной» и «Ракувом».
Рефери: Томаш Клима;
Ассистенты рефери: Иво Надворник, Лукаш Махач;
Четвертый рефери: Ладислав Сиксай.
Матч состоится 28 июля в Нур-Султане, старт в 21:00.
Игра в Польше завершилась победой «Ракува» (5:0).
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