Чешская бригада будет судить ответный матч между «Астаной» и «Ракувом»

Чешская бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Астаной» и «Ракувом».

Рефери: Томаш Клима;

Ассистенты рефери: Иво Надворник, Лукаш Махач;

Четвертый рефери: Ладислав Сиксай.

Матч состоится 28 июля в Нур-Султане, старт в 21:00.

Игра в Польше завершилась победой «Ракува» (5:0).

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