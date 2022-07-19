Миланович о предстоящем матче с «Линкольном»: «Наша цель – пройти в следующий раунд»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал предстоящий матч второго раунда Лиги конференций против «Линкольна».

– В составе «Линкольна» есть опытные игроки, которые ведут за собой команду. Некоторые из них играли в разных лигах Испании и Англии. Они последние годы выступают в еврокубках очень хорошо. Их прошлогодний результат всем известен. Но нас в первую очередь интересует наша игра. Наша цель – пройти в следующий раунд Лиги конференций.

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