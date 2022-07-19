«Тобол» – «Линкольн». Где и во сколько смотреть матч Лиги конференций в Казахстане

«Тобол» после вылета из 1-го раунда Лиги чемпионов от «Ференцвароша» продолжит путь в еврокубках со 2-го раунда Лиги конференций, где сыграет с гибралтарским «Линкольном». Первый матч желто-зеленые проведут дома, 21 июля в Костанае. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Начало встречи – 22:00 по столичному времени.

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