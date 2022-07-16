Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Надо играть от обороны против «Ракува», но намного на высшем уровне, чем против «Шахтера»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против «Шахтера» (5:2) и подготовку клуба к еврокубкам.

– Конечно, я должен быть доволен итоговым счетом, всегда нелегко забивать 5 голов в одной игре. Но скажу, что не могу быть доволен игрой, особенно в первом тайме. Это не уровень нашей игры и интенсивности для того, чтобы добиться нашей цели, показать хорошую игру в еврокубках. Так что нам надо задуматься, понять, что, если мы хотим что-то сделать в Польше. Нам надо было играть по-другому, на более высшем уровне, что касается дисциплины, агрессии. В небольшом моменте второго тайма мы именно так и играли.

Но мое мнение, что мы выиграли сегодняшнюю игру из-за индивидуальных и командных качеств, которые сейчас идет нам на пользу. И если мы хотим большего, тогда мы должны играть на более лучшем уровне. Я это сказал футболистам в перерыве. Да, была определенная реакция, разница первого и второго тайма чувствовалась. Нам необходимо разговаривать, проанализировать все, задуматься. Я надеюсь, что эта игра принесет нам полезный опыт.

– Вы уже начали изучать игру «Ракува»?

– Да, уже давно начали изучать. В течение двух дней назад мы показывали их игру нашим футболистам, проработали некоторые моменты на тренировках. По результатам «Ракува» можно увидеть, что это серьёзная команда.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

– Мое небольшое пожелание вам перед матчем с «Ракувом»: наверняка, вы видели, что «Тобол» пропустил 5 голов, неосторожно сыграв в Венгрии с «Ференцварошем». Не думали о том, чтобы в Польше сыграть от обороны?

– Я футбол не разделяю на оборону и атаку. Если мы хотим играть в атакующий футбол, то мы также должны хорошо играть и в обороне. Не получится сыграть в атакующую игру, без хорошей обороны. Конечно, иногда приходится играть от защиты, и я люблю, когда моя команда хорошо действует у своих ворот. Я ругал наших футболистов, потому что они несерьезно относились к игре в обороне. Хорошая оборона позволяет контролировать мяч.

Иногда соперник диктует правила игры на поле и заставляет вас спуститься ниже, такое бывает. Но я хочу, чтобы моя команда в футбол, в котором мяч был как можно дольше времени был у нас. Думаю, что мы так и делаем. Все это сложно и взаимосвязано: атака и оборона, выход из защиты. Мы должны обратить внимание и на оборону и атаку.

«Тобол» проигрывает 1:5, но люди говорят, что надо было сыграть от обороны, но если увидите команду, которая была хороша в атаке, владела мячом, то все скажут, что надо именно так смело играть. Это я понимаю, все зависит от результата. И если мы против «Ракува» сыграем в атакующий футбол и у нас получится, то вы похвалите нас. А если мы сыграем атакующий футбол и пропустим, то скажете другое. Мой ответ – надо играть от обороны, но намного на высшем уровне, чем против «Шахтера».

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой