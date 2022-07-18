«Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар» узнали своих возможных соперников в 3-м раунде Лиги конференций

Состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, где казахстанские клубы узнали своих возможных соперников в случае прохода в следующий раунд.

«Тобол» в случае прохода «Линкольна» сыграет с победителем пары «Тирана» (Албания) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Если «Кайрат» пройдет «Кишварду», то встретится с победителем пары «Мольде» (Норвегия) – «Эльфсборг» (Швеция).

Сильнейший в паре «Астана» – «Ракув» сыграет со «Спартаком» (Трнава, Словакия) или «Ньютауном» (Уэльс).

«Кызыл-Жар» в случае победы над «Осиеком» встретится с победителем пары «Ботев» (Пловдив, Болгария) – АПОЭЛ (Кипр).

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