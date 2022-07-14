Миланович венгерскому журналисту: «Хватит говорить про «Ференцварош»! Есть какой-то вопрос по нашей команде?»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович на пресс-конференции после матча с «Ференцварошем» (1:5) резко отреагировал на вопрос венгерского журналиста.

– Вы согласны с тем, что скорость игроков «Ференцвароша» была лучше, чем скорость игроков вашей команды?

– Хватит говорить про «Ференцварош»! Да, у них хорошая команда, они быстрые. Есть какой-то вопрос по нашей команде?

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