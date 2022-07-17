Стали известны возможные соперники казахстанских клубов в третьем раунде ЛК: «Астана» может встретиться с АИКом, «Кызыл-Жар» с АПОЭЛем, «Кайрат» с «Твенте»

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Столичная «Астана», петропавловский «Кызыл-Жар» и алматинский «Кайрат» узнали своих потенциальных соперников в третьем отборочном раунде Лиги Конференций УЕФА.

Так, «Астана», которая во втором раунде сыграет с польским «Ракувом», в случае прохода в следующий круг имеет шанс встретиться с одним из победителей следующих пар:

  • «Спартак» Трнава (Словакия)/ «Ньютаун» (Уэльс);
  • «Брейдаблик» (Исландия)/ «Будучност» (Черногория);
  • «Мотеруэлл» (Шотландия) / «Слайго Роверс» (Ирландия);
  • АИК (Швеция)/ «Ворскла» (Украина).

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«Кызыл-Жар» во втором раунде Лиги Конференции сыграет против «Осиека» из Хорватии, а в третьем круге его потенциальными оппонентами являются:

  • «Зиря» (Азербайджан) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
  • «Ботев» (Болгария) / АПОЭЛ (Кипр);
  • «Сабуртало» (Грузия) / ФКСБ (Румыния);
  • «Жил Висенте» (Португалия);
  • «Вольфсбергер» (Австрия).

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«Кайрат», которому предстоит во втором круге встретиться с венгерской «Кишвардой», в случае успеха будет противостоять одной из следующих команд:

  • «Твенте» (Нидерланды);
  • «Молде» (Норвегия) / «Эльфсборг» (Швеция);
  • «Рапид» (Австрия) / «Лехия» (Польша);
  • «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Динамо» Минск (Беларусь);
  • «Левски» (Болгария) / ПАОК (Греция).

Напомним, что в Лиге Конференций также выступает костанайский «Тобол» — он идет в турнире по Пути чемпионов. Во втором раунде подопечные Милана Милановича сыграют с гибралтарским «Линкольн Ред Импс». 

Жеребьевка третьего раунда состоится завтра, в 18:00 по времени Нур-Султана.

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