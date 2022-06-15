Временный чемпион лиги OCTAGON бросил вызов бразильцу с серией из 6 побед

Казахстанская лига OCTAGON подписала контракт с бразильцем Джоване Варгасом (9-3), идущем на серии из 6 побед.
«Поприветствовать» бразильца в лиге вызвался временный чемпион в наилегчайшем весе Алишер Габдуллин.
«Я готов встретить тебя», – написал Алишер на своей странице в Instagram, отметив бразильца и аккаунт лиги.
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