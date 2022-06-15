Президент Fight Nights Гаджиев о карьере Жумагулова в UFC: «Весь ажиотаж вокруг него спал»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «МК-Спорт» поделился мнением о выступлении казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в UFC

«Вот у нас был чемпионом Жалгас Жумагулов, а там он дерется не в главных боях и проигрывает через раз. Хотя ни в коем случае я не говорю, что Жалгас жалеет о своем выборе. Но весь ажиотаж вокруг него спал»

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди