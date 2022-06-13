Вороговский забил сборной Словакии в Нур-Султане, Казахстан ведет 1:0

Казахстан открыл счет в домашнем матче Лиги наций УЕФА против Словакии.
Гол забил Ян Вороговский.
Матч в Словакии закончился минимальной победой сборной Казахстана (1:0).
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