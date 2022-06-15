Диас Еренгаипов проведет бой в UAE Warriors

Казахстанский боец наилегчайшего веса Диас Еренгаипов (12-3) 2 июля проведет дебютный поединок в одной из сильнейших лиг Азии UAE Warriors.

Имя соперника пока не называется. Диас в данный момент готовится в зале «Еркин Куш» под руководством Айбека Шокпутова. Последние свои бои Еренгаипов провел в лиге Naiza.

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