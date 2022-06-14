Рахмонов о выходе Аллена на стердаун в казахском головном уборе и дружбе с ним: «Он хороший парень»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о том, почему американец Брендан Аллен вышел на взвешивание в казахском головном уборе:

«После моего последнего боя Брендан попросил меня отдать ему мой тымак. Я сказал ему: «Извини, он мой, но в следующий раз я привезу тебе другой из Казахстана». И я сделал это. Он очень хороший парень. У нас хорошая дружба с ним»

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