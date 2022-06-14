Муратбек Касымбай о своем здоровье: «По прогнозам врачей было восстановление лишь 10% моего зрения»

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай в интервью «Спорту Шредингера» рассказал о том, как идет его восстановление после операции на глаз:

«Все идет своим чередом, восстанавливаюсь. По прогнозам врачей было восстановление лишь 10% моего зрения. На данный же момент у меня 40%. Я планирую драться еще, но на всю воля Всевышнего. Я соскучился по боям, мне снится, как я выступаю. В июле у меня обследование, через пол года после операции. Посмотрим, что мне скажут врачи. В первое время у меня были пятна, потом после спарринга пол глаза у меня не видел, а затем полностью ослеп. Изначально когда пошел в клинику обследовался, поставили диагноз «отслойка сетчатки». Не отрицаю у меня был страх, депресия, но я поговорил со своим братом Азатом, который меня поддержал. После этого стало легче»

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