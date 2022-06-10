Нил Мэгни о бое с Рахмоновым: «Устрою рубку»

Нил Мэгни, которому 25 июня предстоит провести бой с непобежденным Шавкатом Рахмоновым в интервью Владимиру Горностаеву рассказал об ожиданиях от боя:

«Это не первый раз когда я дерусь с непобежденным бойцом. Я знаю, как соперничать с бойцами высокого уровня в UFC, и я готов выйти в октагон и показать этому парню как не легко в этом дивизионе. Нет сомнений в том, что когда мы выйдем в октагон, я в буквальном смысле устрою рубку с Шавкатом. На самом деле, я очень рад разделить клетку против молодого непобеждённого бойца. Я не могу сказать, что Шавкат лёгкий соперник, но тот набор навыков, которым обладаю я, точно не даст ему расслабиться в клетке. Шавкат — хороший боец. Он разносторонний, он до сих пор непобеждённый и это заслуженно. Бойцы, которые одерживают больше десяти побед и остаются непобежденными, — однозначно отличные бойцы. Думаю, что Шавкат один из лучших бойцов нашего дивизиона, но есть ли у него необходимый набор навыков для того, чтобы конкурировать с бойцами из пятерки лучших? Это вопрос! Я здесь, чтобы доказать ему, что не так просто биться с одним из лучших. Когда закончится наш бой, то в его рекорде появится новая запись — 15-1. В общем, я с нетерпением жду нашего боя!»

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