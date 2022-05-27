Непобежденный Шон Брэди о Шавкате Рахмонове: «Он как Хамзат, но без хайпа»

Американский непобежденный боец Шон Брэди называет Шавката Рахмонова «Хамзатом без хайпа» и считает, что по навыкам он лучше Чимаева (из Youtube-канала Morning Kombat):

«Он великолепен — у него отличная ударка, он любит бить вертухи и всякие безумные штуки, отличные сабмишены. Он как Хамзат, но без «хайпа». Честно говоря мне кажется, что если смотреть исключительно на навыки, то он лучше Хамзата»

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