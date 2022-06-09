Впервые на вечере UFC выступят сразу два казахстанца

Ведущий мировой промоушен UFC официально анонсировал бой казахстанского бойца Сергея Морозова. Его следующим соперником будет бразилец Раулиан Пэйва, который знаком казахстанцам победой над Жалгасом Жумагуловым, сообщает Zakon.kz.

Поединок казахстанца намечен на 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57. Также в этот вечер казахстанские любители смешанных единоборств смогут увидеть бой Шавката Рахмонова (15-0) и Нила Мэгни (26-8) по прозвищу Гаитянская сенсация.

Этот случай станет первым в истории казахстанского ММА, когда два представителя страны выступят в одном карде.

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