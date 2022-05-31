Шавкат Рахмонов о выходе в октагон в национальном головном уборе: «Я представляю свои корни, свою культуру и традиции»

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов объяснил происхождение своего традиционного головного убора из волчьей шкуры:

«Это традиционный казахский головной убор, который наши предки носили зимой, чтобы согреться. Я чувствую, что это очень яркий головной убор, и, надевая его, я представляю свои корни, представляю свою культуру и традиции. Традиционно этот головной убор обычно делают из волчьей или лисьей шкуры. Когда я готовился к своему дебюту в UFC, я получил его в подарок. У меня есть национальный флаг и этот головной убор. Я хотел купить его сам, но потом, когда люди узнали, что я хочу выйти с головным убором, они подарили мне его», — цитирует Рахмонова The MMA Hour.

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