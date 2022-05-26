Рахмонов вылетел в Америку

Казахстанский непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов ночью вылетел в США, где продолжит подготовку к бою с Нилом Магни.

Первый этап сборов «Номад» прошел в горах в Алматы в составе команды Dar Team. Оставшийся месяц до боя Шавкат планирует провести в зале Sanford MMA.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Песчаная буря в Туркестане, ЧП в Шымкенте и два удаления «Тараза»: как прошел двенадцатый тур КПЛ

Борец-нокаутер Нургаипулы о подготовке в Тайланде, спаррингах с Дамиром Исмагуловым и планах на титул