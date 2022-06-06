Гол Аслана Дарабаева в ворота Словакии

Казахстан ведет в счете 1:0 после первого тайма матча Лиги наций УЕФА против Словакии.

Голом в составе казахстанцев отметился Аслан Дарабаев на 26-й минуте.

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