Гол Аслана Дарабаева в ворота Словакии

Казахстан ведет в счете 1:0 после первого тайма матча Лиги наций УЕФА против Словакии.
Голом в составе казахстанцев отметился Аслан Дарабаев на 26-й минуте.
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