Казахстанские боксеры успешно дебютировали в Америке

Четыре казахстанских боксера, представляющих Suleimen Promotion провели свои первые бои в США, одержав уверенные досрочные победы:

Бек Нурмаганбет (7-0, 5 КО) выиграл у американца Кейнела Уиллерта (7-2, 6 КО) нокаутом во втором раунде.

Евгений Павлов отправил мексиканца Алексиса Салиду (2-3, 1 КО) в тяжелый нокаут также во втором раунде.

Абылайхан Жусупов (2-0, 1 КО) справился еще раньше. Он завершил бой нокаутом в первом раунде против мексиканца Эдгара Рамиреса (18-21-1, 14 КО).

Больше всех в ринге провел время Абилхан Аманкул, которы расправился нокаутом в третьем раунде над американцем Девонте Макдональдом (1-1, 1 KO).

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