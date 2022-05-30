Официальный сайт WBC опубликовал релиз, в котором говориться, что юбилейная 60 конвенция WBC в Казахстане не состоится.

Официальная причина – нестабильная политическая ситуация в мире.

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