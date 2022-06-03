Магомед Адиев : «Тренер Азербайджана много говорит. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победный матч Лиги наций против Азербайджана (2:0).

– Считаю, что начало матча было неплохим. Мы боролись за инициативу. Первые минут 25 неплохо выглядели, можно сказать. После где-то минуты 25-30 – ряд потерь на своей половине поля, и соперник перехватил инициативу, создал нам определенные угрозы.

И думаю, концовку первого тайма мы немного смазали, потеряли инициативу. Во втором тайме мы довольно неплохо выглядели. И замена Оразова в какой-то степени роль сыграла, определенно он нашу игру поднял. У нас начали возникать моменты, выходы, забили. Думаю, второй тайм нам можно занести в актив.

– Тренер сборной Азербайджана сказал, что команде Казахстана повезло. Вы согласны?

– Тренер Азербайджана много говорит. Он и перед игрой много говорил, и сейчас. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать. Мне больше нечего к этому добавить.

– Насколько вы довольны именно содержанием игры, тем, как исполнялись ваши установки?

– Полностью никогда нельзя быть довольным. Если начинать копать, всегда найдешь нюансы, которые надо усилить, улучшить. Как я и сказал, концовка первого тайма была не за нами и понятно, что мы немного в середине неправильно играли, у них там был лишний игрок, и они из-под нашего давления, которое мы пытались организовать и, в принципе, первые минут 20-25 его организовывали, они выходили и у нас возникала проблема.

Во втором тайме чуть перестроились, закрыли эту проблемную зону, стало лучше. Наработки, конечно, будут. Нас ждет непростой выезд в Словакию и, конечно, там кое-что нам надо будет поменять.

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