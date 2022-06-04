Айдос Ербосынулы обратился к чемпиону WBA: «Сколько ты будешь избегать меня?»

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Казахстанский непобежденный боксер Айдос Ербосынулы через социальные сети обратился к обладателю титула чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Дэвиду Мореллю:

«Сколько ты будешь избегать меня? Ты должен был защитить титул чемпиона в бою со мной. Мне все равно, ты победишь или твой соперника, я все равно заберу свой пояс»

 

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